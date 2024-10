Słoneczny weekend z porywistym wiatrem

Piątek zapowiada się jako jeden z cieplejszych dni tygodnia – od 12°C na wschodzie do nawet 19°C na Śląsku i w Małopolsce. Poranek może przywitać mieszkańców karpackich dolin mgłami ograniczającymi widoczność do 200 metrów, ale później dominować będzie słońce. Należy jednak przygotować się na dość silny południowo-wschodni wiatr, szczególnie w rejonach podgórskich Sudetów i nad morzem, gdzie prędkość wiatru może dochodzić do 110 km/h w najwyższych partiach gór.

Weekend pozostanie słoneczny – zarówno sobota, jak i niedziela nie przyniosą większych zmian. Temperatury wyniosą od 11°C na wschodzie do 19°C na zachodzie. Wiatr nadal będzie porywisty, ale w niedzielę nieco słabszy.

Chłodne noce i mgły

Nocami temperatury będą spadać. Na wschodzie kraju możemy spodziewać się wartości bliskich 0°C, a lokalnie na obszarach podgórskich nawet przymrozków – do –2°C przy gruncie. W centralnej Polsce będzie nieco cieplej – do około 4°C, a najcieplejsze noce będą na zachodzie, gdzie termometry pokażą do 9°C.

Zmiana pogody od wtorku

Od wtorku sytuacja pogodowa zacznie się zmieniać. Z zachodu na wschód przesunie się front atmosferyczny, przynosząc ze sobą większe zachmurzenie i pierwsze, słabe opady deszczu, głównie na północy i zachodzie kraju. Mimo to temperatury nadal będą łagodne, w granicach od 12°C do 17°C. Środa przyniesie więcej chmur i opadów, szczególnie w centrum i na południu kraju. Jednak już w czwartek Polska znów dostanie się pod wpływ wyżu, co pozwoli na częściowe rozpogodzenie.

Prognoza hydrologiczna: Stabilna sytuacja na rzekach

Według hydrologów z IMGW, w najbliższych dniach sytuacja na polskich rzekach pozostanie spokojna. Choć po weekendzie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, nie będą one miały znaczącego wpływu na stan wód. Na Wiśle i Odrze wciąż dominować będą wahania stanów wody w strefie średniej i niskiej. Jedynie lokalnie możliwe są niewielkie wzrosty, szczególnie w środę, gdy spodziewane są opady.

Na dopływach Odry miejscami mogą wystąpić lokalne przekroczenia stanów umownych, ale sytuacja pozostaje pod kontrolą. Ostrzeżenia hydrologiczne przed suszą wciąż obowiązują na 15 stacjach, jednak liczba ta maleje.