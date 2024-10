W nadchodzącym tygodniu czeka nas przyjemna, jesienna aura, choć nie zabraknie chmur i przelotnych opadów.

Słoneczny początek tygodnia

Poniedziałek przyniesie najlepszą pogodęna południowym wschodzie Polski, gdzie będzie słonecznie. W innych regionach przewaga chmur, a na północy mogą pojawić się słabe deszcze. Temperatury będą całkiem przyjemne – od 13°C do 17°C, a na zachodzie i południu kraju nawet do 20°C. Wiatr umiarkowany, choć w rejonach górskich może być porywisty.

Chmury i opady w środku tygodnia

We wtorek na większości obszaru będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu na zachodzie i północy. Na południowym wschodzie znowu najładniej, bez deszczu. Termometry pokażą od 14°C na północy do 20°C na południu kraju.

Od czwartku do soboty prognozy są bardziej optymistyczne – nad Polską zagości wyż, co przyniesie dużo słońca. Choć poranki mogą być mglisto, zwłaszcza na południowym wschodzie, to w ciągu dnia będzie ciepło. Temperatury utrzymają się w przedziale od 13°C do 16°C, a w sobotę na południu możliwe nawet 18°C.

Zmiana pogody w niedzielę

Niedziela przyniesie zmianę pogody. Od zachodu zacznie napływać więcej chmur, miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Wschodnia część kraju utrzyma się jeszcze bez opadów, z dość pogodną aurą. Temperatury wciąż będą sprzyjać jesiennym spacerom – od 13°C do 16°C, a lokalnie na południu nawet do 18°C. Wiatr pozostanie słaby.