Cała Europa północna będzie pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Reszta kontynentu będzie pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od Atlantyku po Rosję. Pod jego wpływem będzie także Polska. Z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Prognoza pogody na poniedziałek (28.10)

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Początkowo gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 11 st. C na Suwalszczyźnie, około 13 st. C w centrum, do 17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na północy, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 st. C miejscami na północnym wschodzie, około 9 st. C w centrum, do 11 st. C na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Bieszczad od 2 st. C do 4 st. C. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek (29.10)

We wtorek zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu lub mżawki. Rano lokalnie, głównie na północy, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 11 st. C nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.