Z prognozy meteorolog Arlety Unton-Pyziołek dla TVN Meteo wynika, że nad Polskę napłyną ciepłe masy powietrza z południa. Pogoda będzie kształtowana przez układ wysokiego ciśnienia.

Bardzo ciepły weekend. Tyle stopni wskażą termometry

Już wiadomo, że nadchodzący weekend będzie słoneczny i bardzo ciepły. Prognozy te potwierdza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ciepłe masy powietrza spowodują, że na termometrach zobaczymy nawet 20°C. Już w piątek temperatura ma wynosić od 13 do 18 °C. Najcieplej będzie w południowo-zachodniej części naszego kraju.

W weekend zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Najchłodniejszym rejonem Polski będzie Podlasie. W centrum ma być około 16°C. Najcieplejszy rejon w sobotę to znowu południowy zachód. Tam temperatura wzrośnie do 19°C. W niedzielę z kolei możemy spodziewać się 13°C w północno wschodniej części kraju, przez 17°C w centralnej Polsce, do 20°C na południu.

Kiedy pogoda zacznie się psuć?

Pogoda zacznie się psuć już w poniedziałek. To wtedy jak prognozuje IMGW pojawią się przelotne opady deszczu w północnej części kraju. Termometry wskażą temperaturę od 11 do 17 °C. We wtorek zwiększy się zachmurzenie a na północy ponownie zacznie padać deszcz.Temperatura maksymalna wyniesie od 10°C do 13°C.