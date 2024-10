Z informacji przekazywanych przez ekspertów Severe Weather Europe wynika, że wir polarny, który wpływa m.in. na kształtowanie się pogody w Polsce, jest w tym roku wyjątkowo słaby. Co to oznacza? Czy to zjawisko sprawi, że zima będzie naprawdę chłodna? Eksperci mówią o "epizodach chłodu".