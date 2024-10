W ten weekend pogodę w Polsce kształtować będzie wyż z centrum nad wschodnią Europą – informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Eksperci zapewniają, że nie musimy obawiać się burz, ani intensywnych opadów deszczu. Co więcej, w sobotę (19.10) – na zachodzie kraju – temperatura może wynieść nawet 19 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na piątek, 18 października

W piątek (18.10) niebo będzie bezchmurne niemal w całym kraju. Temperatura maksymalna od 13 st. C na wschodziedo 18 st. C na zachodzie i północy. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W nocy z piątku na sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna przy gruncie od -1 do 2 st. C.

Prognoza pogody na sobotę, 19 października

W pierwszy dzień weekendu zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Ciśnienie bez większych zmian. Temperatura maksymalna od 11 st. C w Suwałkach do 19 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od 2 do 4 st. C, przy gruncie możliwe spadki temperatury do -1 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę, 20 października

W niedzielę zachmurzenie będzie nadal małe. Napływać będzie powietrze polarne, cieplejsze na zachodzie i chłodniejsze na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym-wschodzie do 18 st. C w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w Sudetach lokalnie dość silny – w porywach do 65 km/h.