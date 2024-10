W najbliższych dniach pogodę w Polsce będzie kształtował wyż, z centrum znajdującym się nad wschodnią Europą. Przez większość tygodnia będziemy cieszyć się słoneczną i suchą aurą, a opady deszczu będą minimalne. Wyjątkiem mogą być sobotnia noc oraz końcówka miesiąca, kiedy na północy kraju mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatury w weekend mogą osiągnąć nawet 20°C, natomiast w kolejnych dniach, od poniedziałku, temperatura spadnie do 13-16°C. Nocami możliwe są przymrozki, szczególnie na wschodzie i obszarach podgórskich.

Piątek (25.10) – Rano wystąpią mgły, szczególnie na południu i wschodzie, ograniczające widzialność do 100 metrów. Na wschodzie lokalne przymrozki, a temperatura maksymalna wyniesie od 10°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, szczególnie w rejonach podgórskich Sudetów.

Sobota (26.10) – Nadal słonecznie, choć w centrum i na południu mogą pojawić się chmury. Maksymalna temperatura wyniesie od 12°C na wschodzie do 19°C na zachodzie kraju. Rano możliwe mgły.

Niedziela i poniedziałek (27-28.10) – Pogoda bez większych zmian, z możliwym zachmurzeniem na zachodzie i nad morzem. Temperatura do 20°C na południu w niedzielę i 17°C w poniedziałek. Noce będą cieplejsze, bez przymrozków.

Umiarkowana pogoda na koniec tygodnia

Od wtorku pogoda będzie stabilna, z temperaturą od 11°C do 16°C. Wiatr słaby, zachodni, a w środę na północy kraju pojawi się większe zachmurzenie. Na koniec tygodnia, w czwartek, wilgotne powietrze przyniesie przelotne opady deszczu na północy Polski.

Prognoza hydrologiczna. Spadki poziomu wód

Wyżowa aura spowoduje brak opadów, co przełoży się na dalsze obniżenie poziomu wód w rzekach. W dorzeczach Wisły i Odry spodziewane są spadki stanów wody do strefy dolnej średniej i niskiej. Miejscami mogą wystąpić wahania poziomu wód związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Susza hydrologiczna

Obecnie aż 68 stacji hydrologicznych rejestruje przepływy poniżej progu SNQ, co oznacza wzrost liczby stacji zagrożonych suszą hydrologiczną w porównaniu z poprzednim tygodniem. W najbliższych dniach liczba ta może jeszcze wzrosnąć, co prowadzi do możliwego wydania nowych ostrzeżeń. Wilgotność gleby w warstwie przypowierzchniowej wynosi około 80% na południu, północy i wschodzie kraju, podczas gdy w innych częściach spada poniżej 50%.