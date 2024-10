Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że tegoroczne Święto Wszystkich Świętych może okazać się chłodniejsze niż w latach poprzednich. Zgodnie z prognozami, w tym roku w Dzień Wszystkich Świętych poczujemy pierwsze oznaki nadchodzącej zimy. Jednak najbardziej mroźne dni czekają nas w późniejszej części listopada. Ze względu na zmienność pogody w tym okresie, warto regularnie sprawdzać najnowsze informacje.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu początek listopada kojarzył się z chłodami, a czasem nawet z pierwszymi przymrozkami. Dziś, coraz częściej listopadowe dni są ciepłe i słoneczne, z temperaturami znacznie przekraczającymi 10 stopni Celsjusza. Chociaż początkowo prognozowano znaczne ochłodzenie na przełomie października i listopada, najnowsze dane wskazują na utrzymanie wyższych temperatur. Możemy spodziewać się, że termometry pokażą nawet o 1-2 stopnie Celsjusza więcej niż zwykle. Prawdziwie chłodne dni w listopadzie mogą nadejść dopiero w połowie lub pod koniec miesiąca.

Wstępne prognozy pogody na okres poprzedzający 1 listopada wskazują na możliwość wystąpienia zarówno chłodnych, jak i cieplejszych dni. Prognozowane są temperatury minimalne od 1 do 7 stopni Celsjusza oraz maksymalne do 12 stopni Celsjusza. Należy również przygotować się na ewentualne opady deszczu.

Reklama

Zgodnie z prognozami, od 1 do 3 listopada, średnie temperatury wyniosą od 8 do 11 stopni Celsjusza na wschodzie, północnym wschodzie oraz na Pogórzu Karpackim. W głębi kraju spodziewamy się nieco wyższych wartości, od 12 do 13 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie kraju możliwe są jeszcze wyższe temperatury, sięgające nawet 15 stopni Celsjusza.

Pomimo stosunkowo wysokich temperatur w ciągu dnia, noce będą chłodne, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju, gdzie prognozowane są spadki temperatury poniżej 5 stopni Celsjusza. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków.

Prognoza pogody po Wszystkich Świętych

Sytuacja baryczna nad Polską, zdominowana przez wyże, utrzyma się prawdopodobnie również na początku listopada. Oznacza to, że w okresie Wszystkich Świętych opady deszczu będą sporadyczne, ograniczone do słabych, przelotnych opadów. Warunki pogodowe będą sprzyjać nasłonecznieniu, choć noce i poranki mogą być mglisty lub zamglone. Zdaje się więc, że tegoroczna pogoda w tym okresie będzie dla nas łaskawa. Możemy uniknąć zarówno silnych wiatrów, znaczącego ochłodzenia, jak i obfitych opadów.

Złota polska jesień w pogodzie

Według prognoz IMGW okres ciepłej, jesiennej pogody przedłuży się przynajmniej o tydzień. W najbliższych dniach temperatury maksymalne wyniosą od 12 do 20 stopni Celsjusza, przy czym najcieplej będzie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Według prognoz, w środę, 23 października, nastąpi nieznaczne obniżenie temperatury, jednak pogodne warunki atmosferyczne utrzymają się. W zależności od regionu termometry pokażą od 9 do 15 stopni Celsjusza. Podobna sytuacja synoptyczna przewidziana jest na czwartek, 24 października, natomiast w piątek, 25 października, możemy spodziewać się niewielkiego wzrostu temperatury, szczególnie na południu kraju.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium