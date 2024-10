Środa w przeważającej części kraju będzie pochmurna. Według synoptyków przelotne deszcze mogą pojawić się na południowym wschodzie Polski. W pozostałych miejscach powinno być sucho. Dużym problemem są gęste mgły. Rano pod tym względem najgorzej było w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie), gdzie widzialność spadła do 200 metrów.

Gęste mgły zaatakują w nocy. Alerty IMGW dla dziewięciu województw

W nocy gęste mgły pojawią się już w przeważającej części Polski. Gorsze warunki spodziewane są na wschodzie i południowym wschodzie. Mgliście będzie także w centrum kraju. Z tego powodu IMGW prognozuje wydanie alertów pierwszego stopnia dla następujących województw:

łódzkiego;

śląskiego;

świętokrzyskiego;

małopolskiego (bez powiatu tatrzańskiego);

podkarpackiego;

lubelskiego;

części powiatów wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Na tych terenach mogą pojawiać się gęste mgły, które będą ograniczać widzialność do nawet 100 metrów. Kierowcy muszą więc zachować szczególną ostrożność. Na ten moment ostrzeżenia IMGW obowiązują do czwartku do godz. 7:30.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 24 października? Ile będzie stopni?

W czwartek (24.10) termometry wskażą od 11 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centralnych regionach, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z kierunków północnych. Ciśnienie będzie bardzo wysokie i wyniesie nawet 1030 hPa.