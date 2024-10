Gdy nadchodzi październik a co za tym idzie sezon jesienno-zimowy zaczynamy się zastanawiać, kiedy nadejdzie moment zmiany czasu z letniego na zimowy? Czy to przypadkiem nie nastąpi w najbliższy weekend?

Kiedy zostanie zlikwidowana zmiana czasu?

Reklama

Dyskusja o tym, czy zmiana czasu powinna zostać czy też zostać zlikwidowana trwa od lat. Wśród argumentów tych, którzy uważają, że to zbędne, pojawia się głównie ten, który mówi, że nie jest to żadną oszczędnością. Poza tym negatywnie wpływa na samopoczucie i kondycję psychiczną ludzi. Niektórzy mają przez to problemy ze snem i obniża im się nastrój.

Unia Europejska zapowiedziała, że temat ten wróci. Kraje członkowskie najprawdopodobniej same zdecydują o tym, czy będą chciały zostać przy czasie letnim czy też zmieniać go na zimowy. Obecnie zmiana czasu ma miejsce w 70 krajach świata. W Europie nie odbywa się to w Islandii czy na Białorusi. Najprawdopodobniej w Polsce będziemy zmieniać czas do 2026 lub 2027 roku.

Czy w nadchodzący weekend zmieniamy czas na zimowy?

Reklama

Czy w nadchodzący weekend, czyli z 19 na 20 października będziemy zmieniać czas? Nie. Wskazówki zegara cofniemy dopiero w przyszłym tygodniu. W niedzielę 27 października cofniemy je z godziny 3 nad ranem na godzinę 2 nad ranem. To oznacza, że przed nami kilka najciemniejszych miesięcy w roku. Wieczory będą dłuższe a dni krótsze. Czas zimowy na letni zmienimy z kolei 30 marca 2025 roku.

Kup subskrypcję "Dziennika Gazety Prawnej".