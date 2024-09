Początek tygodnia: Słonecznie, ale z nadchodzącymi zmianami

W poniedziałek, 23 września, Polska doświadczy w większości pogodnych warunków. Ciepła temperatura, w granicach 19°C do 25°C będzie na terenie całego kraju. Na zachodzie kraju mogą pojawić się nieco gęstsze chmury, ale opady deszczu nie są przewidywane.

Wtorek: Wiatry i przelotne opady deszczu

Jak informuje IMGW we wtorek atmosfera zacznie się zmieniać. Na zachodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze. Ciepłe powietrze pozostanie, z temperaturami od 20°C do 25°C, ale silne porywy wiatru, szczególnie w górach, mogą osiągać prędkość do 90 km/h.

Środa: Zmienne warunki pogodowe

Środa przyniesie mieszankę słońca i chmur. W różnych częściach Polski występować będą przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie nawet burze. Temperatura nieco spadnie, osiągając 18°C do 21°C, a wiatr stanie się umiarkowany.

Czwartek: Czeka nas ochłodzenie

Czwartek charakteryzować się będzie silnym wiatrem, który w obszarach podgórskich może osiągać 90 km/h. Zachmurzenie z dominującymi chmurami i przejaśnieniami, a także przelotne opady deszczu, to prognozowane warunki. Maksymalna temperatura wyniesie od 17°C do 23°C, jednak odczucie chłodu potęgować będzie wiatr.

Piątek: Będzie wietrznie

Piątek przyniesie kontynuację wietrznych warunków, z porywami wiatru do 80 km/h na północnym zachodzie. Pogoda pozostanie zmienna, z chmurami i słońcem, a lokalne opady deszczu. Temperatura wahać się będzie od 16°C na północnym zachodzie do 24°C na południowym wschodzie.

Weekend: Wyraźne ochłodzenie

W sobotę nastąpi zauważalne ochłodzenie, z maksymalnymi temperaturami między 13°C a 17°C. Zachmurzenie będzie dominować, a przelotne opady deszczu mogą wystąpić w wielu rejonach. Niedziela przyniesie więcej słońca, chociaż nadal będzie chłodno, z temperaturami od 13°C do 15°C.