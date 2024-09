W nocy z piątku na sobotę przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Podkarpaciu i wybrzeżu spadnie deszcz. W górach możliwy także śnieg. Na szczytach Tatr prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura minimalna od 4 st. C do 8 st C, cieplej na wybrzeżu i miejscami na południowym wschodzie, około 11 st. C.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 15 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich, około 10 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, na ogół północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do około 65 km/h. W sobotę i niedzielę najwyższe dobowe sumy opadów prognozowane są na krańcach południowo-wschodnich Polski, czyliw Bieszczadach, gdzie dobowa suma opadu może wynieść nawet 60-80 mm. Kolejnym obszarem występowania opadów będzie Pomorze - nawet do 30 mm. Niedziela zapowiada się pogodna. Jedynie miejscami na północy popada słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie około 13-15 st. C w całym kraju.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek synoptycy nie przewidują opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 14-15 st. C w całym kraju. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.