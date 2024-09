W środę rano, IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 4 województw. Ostrzeżenia wydane przez instytut, obowiązują w południowej części woj. lubelskiego, małopolskiego i śląskiego, a także w powiecie żywieckim na podkarpaciu.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują na terenie województw:

lubelskiego, w powiatach: janowskim, biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, krasnostawski;

podkarpackiego;

małopolskiego, w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, nowotarskim, wielickim, bocheńskim, brzeskim;

śląskiego, w powiecie żywieckim.

Burze, silne opady deszczu i grad

Instytut poinformował, że w rejonach objętych ostrzeżeniami przewidywane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Ostrzeżenia wydane przez IMGW, będą obowiązywać od godz. 10.00 do godz. 21 w środę. W woj. śląskim i świętokrzyskim miejscami utrzymują się gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 3 godzin mgły ustąpią - podał IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej.