Pogoda na poniedziałek: Chłodno i lokalne opady

W poniedziałek 30 września prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na południowym wschodzie okresami mogą pojawić się opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie od 13 do 15°C, natomiast w rejonach podgórskich Tatr około 10°C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty.

Noc z poniedziałku na wtorek: Przymrozki na Podhalu

Podczas nocy z poniedziałku na wtorek (30 września - 1 października) spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, a w niektórych rejonach, jak Lubelszczyzna, Podlasie i Dolny Śląsk, możliwe są niewielkie opady deszczu. Na Podhalu temperatura może spaść do około 1°C, a lokalnie mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do -1°C. W Małopolsce przewiduje się gęste mgły ograniczające widoczność do 300 metrów.

Pogoda we wtorek: Chłodne przedpołudnie, umiarkowane wiatry

We wtorek, 1 października, na przeważającym obszarze kraju będzie mało zachmurzenia, ale na wschodzie Lubelszczyzny, Podlasia, Warmii i Mazur temperatura będzie wynosić jedynie od 8 do 11°C. Na zachodzie Polski wiatr będzie umiarkowany i porywisty, z możliwością porywów do 55 km/h w Sudetach.

Warszawa: Prognoza na początek października

W Warszawie, nocą z poniedziałku na wtorek, przewiduje się zachmurzenie umiarkowane, z minimalną temperaturą około 4°C. We wtorek w ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 12°C, z niewielkim zachmurzeniem i słabym wschodnim wiatrem.