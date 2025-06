Prognoza IMGW. Jaka czeka nas pogoda?

Najbliższe dni będą umiarkowanie ciepłe. Pod koniec weekendu i na początku przyszłego tygodnia ma nastąpić wzrost temperatury, zwłaszcza na zachodzie kraju. Najcieplej będzie najprawdopodobniej w poniedziałek i w czwartek, temperatura maksymalna na zachodzie Polski może wówczas przekroczyć 30°C. Miejscami będzie wietrznie, zwłaszcza w najbliższy czwartek na północy kraju – porywy wiatru sięgać tam mogą do 80 km/h. W czwartek i piątek może także słabo popadać, głównie we wschodniej części kraju. W przyszłym tygodniu mogą wrócić gwałtowniejsze burze.

Jaka będzie pogoda w weekend?

W sobotę w całym kraju pogodnie, jedynie na północy pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19°C na południu i wschodzie kraju do 27°C na zachodzie; chłodniej będzie jedynie w obszarach podgórskich Karpat, około 17°C. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na wschodzie Polski oraz okresami nad morzem umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju słonecznie, jedynie na północy okresami pojawiać się będzie więcej chmur, a na północnym wschodzie wystąpić mogą słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C na południu, wschodzie i nad morzem, do około 30°C na zachodzie. Wiatr na ogół będzie słaby, jedynie na północnym-wschodzie umiarkowany i okresami dość silny, osiągający w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich, tylko na zachodzie południowy.

Poniedziałek na południu i w centrum kraju słoneczny, natomiast na północy i zachodzie zachmurzenie wzrastać będzie do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia tam w drugiej połowie dnia przelotnych opadów deszczu. Na zachodzie rozwijać się mogą dodatkowo burze z silnymi porywami wiatru do 75 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 26°C na południu i na wschodzie do 33°C na zachodzie; tylko miejscami nad morzem będzie chłodniej, od 20°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy, pod wieczór od zachodu skręcający na zachodni.

Tam trochę popada

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, występować będą przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 19°C na północnym wschodzie i nad morzem do 25-28°C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północy dość silny i w porywach do 65 km/h, zachodni. Na wybrzeżu wiatr średni, okresami silny (do 45 km/h), w porywach do 75 km/h.

W środę zachmurzenie na ogół umiarkowane i okresami duże, słonecznie będzie jedynie na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-22°C na wybrzeżu i północnym wschodzie do 25-28°C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Nadejdzie upał?

Czwartek zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem i słabymi przelotnymi opadami deszczu na zachodzie kraju. Będzie bardzo ciepło, a na zachodzie nawet upalnie. Temperatura maksymalna od 23-26°C na wschodzie i północy kraju do około 35°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Dorzecze Odry

Stany wody na górnej Odrze będą się układać się w strefie wody średniej. W kolejnych dniach prognozowany jest przebieg wyrównany oraz powolne spadki także w strefie stanów średnich. Na Odrze skanalizowanej pojawić się mogą większe wahania z powodu pracy jazów i urządzeń wodnych. Na Odrze granicznej stany wody układać się będą w strefie wody niskiej, a w ujściowym odcinku w strefie wody średniej.