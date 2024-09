Rekordowe opady w województwie śląskim

W ciągu ostatniej doby największa suma opadów została odnotowana w Rycerce Górnej, w województwie śląskim, gdzie spadło 22,9 mm deszczu. Podobnie intensywne opady przekraczające 10 mm wystąpiły w 51 innych stacjach pomiarowych. Największe deszcze odnotowano głównie na południu Polski, w województwach śląskim, małopolskim i dolnośląskim, a także w Karkonoszach. Mniejsze, choć znaczące opady wystąpiły również w województwach lubelskim, opolskim, łódzkim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Fala wezbraniowa na Odrze – kulminacja w Gozdowicach

Reklama

IMGW poinformował, że w sobotę fala wezbraniowa przechodzi przez Gozdowice, gdzie stan wody wyniósł 562 cm, przekraczając stan alarmowy o 62 cm. W miastach od Bielinka do Widuchowej odnotowano znaczne wzrosty poziomu wody, co powoduje ryzyko powodzi. W Bielinku stan wody osiągnął 627 cm, przekraczając alarmowy poziom o 77 cm. Przewidywane jest dalsze podnoszenie się wód do poziomu 630-650 cm w najbliższych dniach.

Reklama

Wzrost ryzyka awarii infrastruktury przeciwpowodziowej

IMGW ostrzega, że spłaszczony kształt fali powodziowej oraz długotrwałe utrzymywanie się wysokich stanów wód mogą nadmiernie obciążyć infrastrukturę hydrotechniczną, w tym wały przeciwpowodziowe. Ze względu na to zwiększa się ryzyko ich awarii, co może prowadzić do poważniejszych zagrożeń dla okolicznych terenów.

Ostrzeżenia i przygotowania

Instytut przypomina, że mieszkańcy terenów zagrożonych powodzią powinni zachować szczególną ostrożność, a służby odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową są w pełnej gotowości do działań. Ryzyko powodziowe wciąż pozostaje wysokie, szczególnie w rejonach, gdzie poziom wody przekracza stan alarmowy.