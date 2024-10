Niepokojące warunki: deszcz, zimno i silny wiatr w Polsce

W najbliższych dniach w Polsce spodziewane są niekorzystne warunki biometeorologiczne, które mogą negatywnie wpływać na samopoczucie i funkcjonowanie organizmu. Przewiduje się, że pogoda będzie pochmurna, zimna i w wielu regionach deszczowa, co szczególnie odczują mieszkańcy północnej części kraju.

Sytuacja pogodowa

Nad Polską znajduje się układ niżowy, który przyniesie zimną i pochmurną aurę. Prognozy wskazują, że w ciągu dnia dominować będą chmury, a miejscami wystąpią opady deszczu. Na obszarach górskich opady deszczu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem lub śnieg, co dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną.

Sytuacja będzie szczególnie trudna na północy kraju, gdzie prognozowane są okresowe intensywne opady deszczu. Lokalnie suma opadów może osiągnąć nawet 20 mm, co może prowadzić do trudniejszych warunków komunikacyjnych i lokalnych podtopień.

Temperatury i wiatr

Jak podaje IMGW temperatury w Polsce pozostaną na umiarkowanie niskim poziomie. Maksymalnie termometry wskażą od 9°C do 15°C, co w połączeniu z pochmurnym niebem i wiatrem sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa.

Wiatr, szczególnie na wybrzeżu i zachodzie kraju, będzie dość silny i porywisty. W strefie nadmorskiej warunki te będą szczególnie uciążliwe, ponieważ porywy wiatru mogą osiągać większą prędkość, co zwiększy odczucie zimna.

Wpływ na organizm

Warunki biometeorologiczne, będą w najbliższych dniach wyjątkowo niekorzystne. Zmienny wiatr, niskie temperatury oraz wysoka wilgotność powietrza mogą prowadzić do: obniżonej odporności, problemów z koncentracją, ogólnego uczucia zmęczenia i osłabienia.

IMGW alarmuje. Wydano ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczy rzeki Ślęzy, a w szczególności odcinków: Ślęza górna do Borowa i Ślęza od Borowa do ujścia do Odry.

Region objętyostrzeżeniem znajduje się w województwie dolnośląskim, gdzie sytuacja hydrologiczna jest monitorowana ze względu na spodziewane intensywne opady deszczu, które mogą prowadzić do wzrostu poziomu wód w rzekach.

Możliwe skutki

Wezbranie rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oznacza, że poziom wód może się znacząco podnieść, co niesie ze sobą ryzyko lokalnych podtopień, zwłaszcza w niżej położonych terenach wzdłuż koryt rzecznych.