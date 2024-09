Sytuacja hydrologiczna w kraju pokazuje niepokojące tendencje.

Wzrost poziomu wód. Ostrzeżenie hydrologiczne

Na 63 stacjach hydrologicznych przekroczono stan alarmowy, a na kolejnych 30 stacjach stan ostrzegawczy. Szczególnie niepokojące są wzrosty poziomu wody w dolnych odcinkach lewostronnych dopływów środkowej Odry oraz na środkowej Wiśle. Monitorowane są również istotne zmiany w stanach wody w różnych częściach Odry, z możliwymi przekroczeniami stanów alarmowych w rejonach ujściowych.

Reklama

W ciągu najbliższych dni, Polska będzie doświadczać przelotnych opadów deszczu oraz możliwych burz, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Prognozowane sumy opadów mogą wynosić od 5 mm do 15 mm, a lokalnie nawet do 20 mm. IMGW podaje, że temperatury maksymalne w ciągu dnia mają wynosić od 22°C do 26°C, z możliwymi porywami wiatru do 65 km/h podczas burz.

Zachmurzenie i mgły

W nocy z 18 na 19 września zachmurzenie małe do umiarkowanego, z lokalnymi mgłami ograniczającymi widzialność do 200 m. Temperatury minimalne będą sięgały od 11°C do 16°C, w rejonach górskich od 6°C do 10°C.

Co należy wiedzieć

Sytuacja hydrologiczna wymaga szczególnej uwagi, ponieważ wzrost poziomów wód w rzekach może prowadzić do lokalnych zagrożeń. Mieszkańcy obszarów narażonych na wezbrania i burze powinni monitorować aktualne komunikaty i być przygotowani na ewentualne zmiany w warunkach atmosferycznych i hydrologicznych.