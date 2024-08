W sobotę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i miejscami duże. Przelotne opady deszczu i burze, głównie w pasie od Górnego Śląska i Małopolskę przez Kielecczyznę po Lubelszczyznę.

Burzom miejscami mogą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm na mkw. i porywy wiatru do 60 km/h.

Temperatura maksymalna w sobotę wyraźnie niższa. Od 19 st. C na Wybrzeżu, 25 st. C w centrum, do 31 st. C na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.

IMGW o pogodzie na sobotę

Upały. Najwyższe temperatury odczujemy na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 31 stopni Celsjusza.

Najwyższe temperatury odczujemy na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 31 stopni Celsjusza. Burze. Zwłaszcza na południu i wschodzie kraju należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz burz. W czasie burz wiatr może osiągnąć prędkość nawet 60 km/h.

Zwłaszcza na południu i wschodzie kraju należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz burz. W czasie burz wiatr może osiągnąć prędkość nawet 60 km/h. Chłodniejsze powietrze. Na zachodzie i północy kraju będzie nieco chłodniej, a temperatura maksymalna wyniesie około 22-23 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega: Będzie gorąco i burzowo

Największe opady deszczu spodziewane są na południu i wschodzie kraju, zwłaszcza w województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Synoptycy prognozują, że może spaść nawet 10 mm deszczu.

W nocy z sobotyna niedzielę w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe bądź bezchmurnie. W południowo-wschodniej części umiarkowane i duże. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i zanikające burze. Podczas burz możliwe opady deszczu do 10 mm na mkw. i porywisty wiatr.

Temperatura minimalna od 9 st. C na północy Polski, około 13 st. C w centrum do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północny i północno-wschodni.