IMGW w ramach informowania o zagrożeniach klimatycznych przygotowało prognozę na wybranych stacjach synoptycznych w dniu 4 września. Porównało ją ze średnią z lat 1991-2020. Z analizy wynika, że na 29 stacjach pomiarowych możemy spodziewać się temperatury maksymalnej równej lub przekraczającej 30 st. C. Najwyższa anomalia jest spodziewana w Koszalinie, gdzie temperatura będzie wyższa o 12,5 st. C niż wynika z wieloletniej średniej. "Wartości temperatury maksymalnej w całym kraju będą znacznie wyższe niż przeciętnie" - informuje IMGW.

Prognoza pogody na 4 września

W środę będzie słonecznie w całym kraju, jedynie na krańcach południowych może wystąpić więcej chmur, tam możliwe opady deszczu i burze. Mogą wystąpić one również w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów. Temperatura w środę osiągnie od 25 stopni w rejonie Półwyspu Helskiego do 32 st. C. na zachodzie kraju. Wiatr wschodni i południowo wschodni, słaby i umiarkowany. Chwilami porywisty, do 40 km/h

Temperatura maksymalna w całym kraju przekroczy 30 stopni. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem I stopnia na wschodzie i w centrum kraju. Dla zachodu wydał ostrzeżenia II stopnia.