Nie ma mowy o naszej dekoncentracji - zapewnił Donald Tusk podczas posiedzenia rządu, którego pierwszą część poświęcono na odprawę sztabu kryzysowego. Chciałbym móc ogłosić w tę sobotę koniec powodzi, rzeczywiście tych zagrożeń jest coraz mniej, ale fala jest ciągle powyżej poziomów alarmowych w Zachodniopomorskiem- zauważył szef rządu.

Dodał, że jeszcze kilka dni może zająć ustabilizowanie się wód poniżej stanów alarmowych. Zagrożeń porównywalnych z tym, co działo się dwa tygodnie temu, 10 dni temu, na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku nie ma na Odrze, natomiast ze względu na ciągle wysoką, długą falę, presję na wały - one muszą więcej wytrzymać niż kiedykolwiek przewidywano, więc jeszcze bądźmy ostrożni z optymistycznymi, finalnymi komunikatami - powiedział Donald Tusk.

Intensywne deszcze na Podkarpaciu

Poprosił, by po sobotnim posiedzeniu skoncentrować się na sytuacji na Podkarpaciu. Nie chodzi o to, by się przesadnie motywować. Nie jest naszym zadaniem podnoszenie temperatury i emocji, natomiast ze względu na charakter Podkarpacia, tam lokalne zdarzenia mogą się wydarzyć przy większych opadach. Proszę o rozpoczęcie stałego monitoringu wspólnie z wojewodą i służbami na Podkarpaciu - powiedział Dnald Tusk. Dla kilku powiatów woj. podkarpackiego IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnym deszczem. W ciągu 24h opady mogą sięgać 40-55 mm.