Dzisiaj prognozowany silny wiatr. "Zabezpiecz rzeczy, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców przebywających w części woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego."

SMS-owe ostrzeżenie o tej treści zostało wysłane w piątek do odbiorców w województwach:

pomorskim (powiaty: lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski);

zachodniopomorskim (powiaty: gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście).

Prognoza pogody na sobotę: chłodno i wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. W sobotę zachmurzenie ma być umiarkowane, czasami duże. Miejscami przewidywane są przelotne opady deszczu, ale przeważnie słabe. Jedynie w Bieszczadach silniejsze – około 15 mm. Od soboty ma być coraz chłodniej. W dzień maksymalnie od 15 st. C na zachodzie, do 20 st. C na wschodzie. Nad samym morzem i w kotlinach górskich chłodniej – 13-14 st. C. W sobotę synoptycy prognozują wiatr zachodni, porywisty w całym kraju. Na nizinach do 60 km/h, nad morzem do 95 km/h. Wysoko w górach też jeszcze silny wiatr. Wysoko w Tatrach oprócz deszczu może padać deszcz ze śniegiem.

Alert RCB. Jak się przygotować

Na terenach objętych alertem pamiętaj,aby: usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami, zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz. Ważne jest także przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne. Nalży również uważać podczas jazdy samochodem, ze względu na mogące się łamać konary i drzewa. Przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

O przypadkach, które mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.