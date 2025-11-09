Alerty będą obowiązywały do poniedziałku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą tym razem dla wschodniej części woj. pomorskiego, północy Mazowsza i woj. podlaskiego oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego. Widzialność na tych terenach może wynieść poniżej 200 m. Alerty, których prawdopodobieństwo wystąpienia wyniesie 80 proc. będą obowiązywały od niedzieli od godz. 20:00 do poniedziałku do godz. 9:00.

Reklama

Wcześniej ostrzeżenie to obowiązywało w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na północy lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, w południowej części świętokrzyskiego i na wschodzie śląskiego oraz w województwach: zachodnio-pomorskim, pomorskim oraz małopolskim.

Zjawiska meteorologiczne mogą powodować straty materialne

W sobotę, synoptyk Grażyna Dąbrowska zwróciła uwagę na bardzo mglistą minioną noc, na terenie Pomorza. W niedzielę również będzie pochmurno. Słabe opady deszczu wystąpią na wschodnie i południu kraju - zapowiedziała Dąbrowska, dodając, że kolejnej nocy tam, gdzie opady ustaną, ponownie utworzą się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.