Zwrot w pogodzie. Dane IMGW

W niedzielę w drugiej części dnia na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju duże i całkowite, z opadami deszczu. Największe opady prognozowane są na Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie, gdzie spadnie od 15 do 25 mm deszczu.

Termometry wskażą od 10 st. C na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich, około 13 st. C na Pomorzu i 15 st. C w centrum, do 19 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.

Pochmurna noc, opady deszczu i ostrzeżenia IMGW - Gdzie?

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna, jedynie na południowym wschodzie utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. W wielu miejscach będzie padać deszcz. Jak poinformowała synoptyczka, IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu dla południowej części woj. dolnośląskiego i zachodniej części woj. opolskiego. Na tych obszarach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, miejscami od 30 mm do 40 mm. Ostrzeżenia obowiązywać będą do poniedziałku rano.

IMGW wydało też ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu dla południowej części woj. małopolskiego i południowych krańców woj. śląskiego, które obowiązywać będą od godz. 2 rano do poniedziałku wieczorem. Na tych obszarach prognozuje się opady deszczu do 40 mm.

Najbliższej nocy na północnym zachodzie prognozowane są również mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura wyniesie od 5 st. C w kotlinach górskich, do 11 st. C na południowym wchodzie kraju. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie umiarkowany i porywisty, na południu Podkarpacia w porywach do 55 km/h.

Poniedziałek rozpocznie się dużym zachmurzeniem, z lokalnymi przejaśnieniami na zachodzie. We wschodniej części kraju nadal będą występowały opady deszczu, których suma wyniesie od 10 do 20 mm, w Karpatach do do 35 mm. Wysoko w Tatrach spadnie od 15 do 25 cm śniegu.

Zawieje i zamiecie śnieżne w Tatrach

Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 9 do 11 st. C. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą 7 st. C, a najcieplej, do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pochmurno, z opadami deszczu na wschodzie i południowym wschodzie. W Karpatach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, w szczytowych partiach Tatr spadnie do 15 cm śniegu. Temperatura wyniesie od 0 st. C lokalnie w kotlinach górskich, około 3 st. C na południu i południowym zachodzie do 8 st. C w centrum, na krańcach wschodnich i nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Poniedziałek będzie ostatnim takim pochmurnym dniem. Kolejne dni w prognozach są ze zdecydowanie mniejszym zachmurzeniem, będzie więcej słońca, praktycznie bez opadów - podsumowała Dorota Pacocha.