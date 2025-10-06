W poniedziałek po południu możemy oczekiwać dużego zachmurzenia. Jest to efekt przemieszczania się niżu z frontem atmosferycznym z północnego zachodu ku centrum Polski.

Prognoza pogody: Niż i deszcz nadciągają nad Polskę

Niż wywoła także opady deszczu - najbardziej intensywne w pasie od Pomorza Wschodniego, przez Ziemię Kujawsko-Pomorską, po Ziemię Łódzką. W tych regionach prognozowana jest suma opadów od 10 do 15 mm. Na pozostałym obszarze opady będą zdecydowanie słabsze, a na wchodzie kraju mogą pojawić się przejaśnienia. Oprócz opadów deszczu, wysoko w Sudetach pojawiają się opady deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. W Tatrach pokrywa śnieżna przyrośnie do 5 cm.

Reklama

Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 13 st. C. Na wschodzie i nad morzem do 14 st. C, a w obszarach podgórskich Karpat do około 8 st. C.

Wtorek: Utrzymujące się zachmurzenie i ocieplenie

Wiatr we wtorek pozostanie głównie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. We wschodniej części kraju wiatr będzie południowy, natomiast w zachodniej będzie wiał na zachód. Po godz. 11 przestało obowiązywać ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem dla Pomorza Zachodniego. Prognozowany jest tam wiatr do 60 km/h.

Zachmurzenie utrzyma się w nocy z poniedziałku na wtorek, ale miejscami pojawiać się będą większe przejaśnienia, a na wschodzie także rozpogodzenia. Nadal będą występować opady deszczu. Najbardziej intensywnie będzie padać na południu i w centrum kraju, gdzie miejscami można się spodziewać całkowitego zachmurzenia. Na krańcach południowych suma opadów wyniesie do 15 mm.

Reklama

W Sudetach utrzymają się opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Karpatach powyżej 1500 m n.p.m. - śniegu. W Tatrach pokrywa śnieżna przyrośnie o kolejne 10 cm. Nocą z wtorku na środę pojawią się też mgły, które będą ograniczą widzialność do 200-400 m. Utworzą się one przede wszystkim na wschodzie i na północy kraju.

Temperatura nocą będzie w całym kraju dodatnia, od 4 st. C na wschodzie i na południu do 12 st. C nad morzem. Wiatr będzie słaby, na zachodzie okresami umiarkowany. W związku z niżem atmosferycznym wiatr będzie wiał w różnych, zmiennych kierunkach: w kierunku południowym i wschodnim na wschodzie kraju oraz północnym i zachodnim w zachodniej części kraju.

We wtorek zachmurzenie pozostanie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie pojawią się rozpogodzenia. Nadal będą występować przelotne opady deszczu, natomiast miejscowo i głównie na południu. Wysoko w Karpatach, powyżej 1600 m n.p.m., spadnie śnieg. Również w Tatrach może spaść kolejne 8 cm śniegu.

Nadciągający ciepły front

Termometry pokażą od 11 st. C na południu do 16 st. C na zachodzie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ze względu na niż kierunki wiatru pozostaną w całym kraju zmienne.

W nocy z wtorku na środę niż powoli odsunie się poza granice Polski, co poskutkuje rozpogodzeniem i mgłami - zwłaszcza we wschodniej części kraju. Spodziewane są tam mgły z ograniczeniem widzialności do 200, a lokalnie nawet do 100 m. Ponieważ z północnego zachodu będzie się nasuwał ciepły front atmosferyczny, w zachodniej części kraju - głównie na północnym zachodzie - należy się spodziewać dużego zachmurzenia oraz opadów o charakterze ciągłym.

Temperatura wyniesie od 4 st. C na wschodzie do 12 st. C na krańcach północno-zachodnich. Wiatr będzie przeważnie słaby - jedynie na wybrzeżu umiarkowany - i będzie wiał z kierunku południowego i południowo-wschodniego.