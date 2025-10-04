Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało alert dla całej strefy brzegowej. Dla wschodniej części strefy brzegowej wydano ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie. Synoptycy prognozują wiatr południowo-wschodni, który skręci na południowy i południowo-zachodni, osiągając siłę od 6 do 7, w porywach od 8 do 9 w skali Beauforta.

Ile potrwają alerty?

Ostrzeżenie przed silnym sztormem obejmuje całe morze Bałtyckie. Alerty te będą obowiązywać do godziny 24 w sobotę.

Silny wiatr na wybrzeżu i południu Polski

Ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą również lądu, obejmując całe wybrzeże oraz pas przygraniczny na południu. Na terenie całego Wybrzeża IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, z porywami sięgającymi 75 km/h.

Alerty na południu

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem obowiązują również na terenach przygranicznych województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W górach i na południowych krańcach kraju porywy wiatru osiągną do 75 km/h, a lokalnie nawet do 85 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk szacuje się na 75% na Wybrzeżu i 80% na południu. Alerty na wybrzeżu potrwają do sobotniego wieczoru, natomiast na południu potrwają najdłużej do niedzielnego poranka.

Zagrożenie

Ostrzeżenie I stopnia implikuje potencjalne zagrożenie dla ludności i mienia. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Wszyscy mieszkańcy i turyści w strefach objętych alertem powinni zachować szczególną ostrożność i zabezpieczyć mienie.