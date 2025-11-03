Zmiana pogody w Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia dla południowej części kraju

Po dość ciepłych i naprawdę przyjemnych pierwszych dniach listopada przyszła pora na prawdziwe załamanie pogody. Nowy tydzień, w przeciwieństwie do poprzedniego, przynosi chmury, dość obfite opady deszczu i gęste mgły. Jest to efekt tego, iż północna i środkowa Europa znajduje się pod wpływem zasięgu niżów znad Morza Norweskiego. Z tego też powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla południowych regionów Polski.

Alarmy zostały wydane dla województw: dolnośląskiego (powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, strzeliński, oławski), opolskiego (powiaty: nyski, brzeski), śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, m. Bielsko-Biała, żywiecki) małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, limanowski, tatrzański, gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz).

W głównej mierze chodzi o opady deszczu, które mają mieć natężenie umiarkowane, choć okresami mają przybrać silniejszy charakter. Prognozuje się, że opady oscylować będą w granicach od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy. W Małopolsce może być to jednak wartość wyższa od 35 do 45 litrów.

Gęste mgły na północy Polski

Mieszkańcy północnej Polski nie będą narzekać na intensywne opady, jednak nadal powinni się mieć na baczności - zwłaszcza jeśli planują podróżować samochodami. IMGW ostrzega bowiem przed gęstymi mgłami, które dadzą o sobie znać w północno-zachodniej części kraju.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia związane właśnie z tymi zjawiskami dotyczą województw: zachodniopomorskiego (powiaty: kamieński, goleniowski, stargardzki, choszczeński, wałecki, drawski, łobeski, gryficki, świdnicki, szczeciniecki, koszaliński, m. Koszalin, sławieńskim), pomorskiego (powiaty: gdański, m. Gdańsk, Gdynia, wejherowski, tczewski, nowodworski, malborski, starogardzki, sztumski, kwidzyński, kościerski, bytowski, człuchowski, złotowski, chojnicki, pucki, kartuski), warmińsko-mazurskiego (powiaty: elbląski, m. Elbląg, braniewski) oraz wielkopolskim (tylko powiat złotowski).

Temperatury w Polsce w poniedziałek 3.11.2025

Według danych IMGW najcieplej w poniedziałek będzie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu; tam temperatura sięgnie odpowiednio 13 i 14 stopni Celsjusza. W całej reszcie kraju temperatury będą zbliżone, choć zauważalnie niższe. Najchłodniej będzie w Tatrach oraz przy samej granicy z Białorusią, gdzie temperatura sięgnie maksymalnie 9 stopni.

W perspektywie tygodnia tren ten się utrzyma i prawdziwe poniżej 10 stopni w większości kraju spodziewane są dopiero na przełom nowego tygodnia. Najchłodniej ma być w środę 12 listopada. Trzeba jednak pamiętać, że predykcje te mogą się jeszcze drastycznie zmienić.