Pogoda dla sportowca. Jak ubrać się w środę, 17 września? [TEMPERATURA, WIATR, SMOG]

W środę, 17 września 2025 roku, prognozowane temperatury będą wahać się od około 11 rano do 18 stopni Celsjusza po południu w zachodnich rejonach kraju, natomiast na wschodzie i południu może być nieco chłodniej. Możliwe są przelotne opady deszczu, szczególnie w pierwszej części dnia, jednak w dalszej części popołudnia przewiduje się przejaśnienia. Wiatr będzie umiarkowany, a w porywach dość silny, co może obniżać odczuwalną temperaturę. Co ważne, jakość powietrza na terenie całego kraju ma być na dobrym lub bardzo dobrym poziomie, co pozwoli na swobodne planowanie treningu na zewnątrz.

Pogoda dla sportowca. Jak ubrać się w środę, 17 września 2025 roku?

W związku z taką prognozą, najlepszą strategią ubioru dla sportowca jest ubiór warstwowy. Na ciało, jako warstwę bazową, najlepiej założyć koszulkę termoaktywną z długim rękawem, która skutecznie odprowadzi wilgoć i utrzyma skórę suchą. Lepiej unikać bawełny, która wchłania pot i może prowadzić do wychłodzenia organizmu. Na to warto założyć warstwę środkową, czyli lekką bluzę techniczną lub polar, którą można zdjąć w razie wzrostu temperatury. Jako warstwę zewnętrzną konieczna będzie lekka i oddychająca kurtka przeciwwiatrowa lub przeciwdeszczowa, chroniąca przed porywami wiatru i ewentualnym deszczem. Na nogi poleca się długie legginsy lub spodnie do biegania.

Prognoza pogody dla sportowca. Jakie akcesoria warto ze sobą zabrać?

Warto też pamiętać o akcesoriach: czapce, opasce na głowę oraz rękawiczkach, które mogą przydać się rano, a później łatwo je schować. Pamiętaj, że najlepiej ubrać się tak, jakby na zewnątrz było o 5-10 stopni cieplej, ponieważ ciało szybko rozgrzewa się podczas treningu, a odpowiednio dobrany strój pozwoli w pełni cieszyć się sportowymi aktywnościami.