Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia – gęsta mgła
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w następujących województwach i powiatach:
- warmińsko-mazurskie
- mazowieckie
- podlaskie
- lubelskie, z wyłączeniem kilku powiatów na południowym wschodzie
- łódzkie
- świętokrzyskie
- opolskie
- śląskie
- małopolskie, poza powiatem tatrzańskim
- podkarpackie, poza powiatami na wschodzie regionu
- kujawsko-pomorskie, w powiatach brodnickim, rypińskim, lipnowskim i włocławskim
- wielkopolskie, w powiatach kolskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim
- dolnośląskie, w powiatach oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim oraz kłodzkim
Jak informuje IMGW, gęsta mgła miejscami ograniczy widzialność do wartości poniżej 200 metrów, co może być szczególnie niebezpieczne dla kierowców.
Mglista pogoda zostanie z nami dłużej
Taka mglista pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do poniedziałku lub wtorku. Mgły będą ograniczać widoczność nawet poniżej 100 m nocami, o porankach i w ciągu dnia. Dopiero bliżej świąt mgły ustąpią.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Zgodnie z definicją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.
Prowadzenie działalności w takich warunkach jest utrudnione i potencjalnie niebezpieczne. IMGW zaleca zachowanie ostrożności, śledzenie bieżących komunikatów pogodowych oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia, między innymi w ruchu drogowym, opóźnienia w transporcie czy zakłócenia imprez plenerowych.
Jak powstaje mgła?
Mgła to zbiór bardzo drobnych kropelek wody zawieszonych w powietrzu. Powstaje wtedy, gdy powietrze zawierające odpowiednią ilość pary wodnej ulega ochłodzeniu. W wyniku spadku temperatury para wodna zaczyna się skraplać, tworząc charakterystyczną zasłonę ograniczającą widzialność.
Takie warunki najczęściej pojawiają się nocą i nad ranem, szczególnie przy bezwietrznej pogodzie oraz wysokiej wilgotności powietrza.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję