Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia – gęsta mgła

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w następujących województwach i powiatach:

warmińsko-mazurskie

mazowieckie

podlaskie

lubelskie, z wyłączeniem kilku powiatów na południowym wschodzie

łódzkie

świętokrzyskie

opolskie

śląskie

małopolskie, poza powiatem tatrzańskim

podkarpackie, poza powiatami na wschodzie regionu

kujawsko-pomorskie, w powiatach brodnickim, rypińskim, lipnowskim i włocławskim

wielkopolskie, w powiatach kolskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim i kępińskim

dolnośląskie, w powiatach oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim oraz kłodzkim

Jak informuje IMGW, gęsta mgła miejscami ograniczy widzialność do wartości poniżej 200 metrów, co może być szczególnie niebezpieczne dla kierowców.

Mglista pogoda zostanie z nami dłużej

Taka mglista pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do poniedziałku lub wtorku. Mgły będą ograniczać widoczność nawet poniżej 100 m nocami, o porankach i w ciągu dnia. Dopiero bliżej świąt mgły ustąpią.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Zgodnie z definicją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prowadzenie działalności w takich warunkach jest utrudnione i potencjalnie niebezpieczne. IMGW zaleca zachowanie ostrożności, śledzenie bieżących komunikatów pogodowych oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia, między innymi w ruchu drogowym, opóźnienia w transporcie czy zakłócenia imprez plenerowych.

Jak powstaje mgła?

Mgła to zbiór bardzo drobnych kropelek wody zawieszonych w powietrzu. Powstaje wtedy, gdy powietrze zawierające odpowiednią ilość pary wodnej ulega ochłodzeniu. W wyniku spadku temperatury para wodna zaczyna się skraplać, tworząc charakterystyczną zasłonę ograniczającą widzialność.

Takie warunki najczęściej pojawiają się nocą i nad ranem, szczególnie przy bezwietrznej pogodzie oraz wysokiej wilgotności powietrza.