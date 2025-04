Wiosenne przebudzenie w weekend

Koniec tygodnia i początek następnego przyniosą nam obiecującą zmianę aury. Po chłodniejszym i bardziej pochmurnym piątku, sobota i niedziela mają szansę rozjaśnić nasze niebo i nastroje. Słońca będzie coraz więcej, a termometry pokażą wyższe wartości. Mimo to, warto pamiętać o możliwości lokalnych, drobnych opadów deszczu.

Piątek jeszcze z nutą chłodu

W piątek pogoda w Polsce będzie kształtowana przez niż, którego centrum znajdzie się nad Zatoką Fińską. Od zachodu zacznie nas doganiać cieplejszy front, który zwiastuje nadejście przyjemniejszego powietrza. Ciśnienie atmosferyczne zacznie rosnąć. Mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego mogą spodziewać się na ogół niewielkiego i umiarkowanego zachmurzenia, choć momentami może się ono zwiększyć. Na wschodzie regionu rano możliwe są drobne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 10-14°C, a nad samym morzem utrzyma się w granicach 7-10°C. Wiatr będzie umiarkowany i chwilami dość silny, ale z biegiem dnia osłabnie i zmieni kierunek. W Gdańsku i Koszalinie termometry pokażą około 11 kresek, a w Szczecinie 12.

Warmia, Mazury i Podlasie

Tutaj piątek zapowiada się z dużym zachmurzeniem, ale po południu od północy powinno się przejaśnić. Będą opady deszczu, a rano także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na szczęście, po południu opady powinny ustąpić. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami porywisty, powieje z południowego zachodu, skręcając na północny zachód. W Olsztynie spodziewamy się 9°C, w Suwałkach 8°C, a w Białymstoku 7°C.

W tych regionach niebo będzie przeważnie zachmurzone, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Miejscami może pokropić deszcz. Temperatura maksymalna zróżnicowana: od 9°C na północnym wschodzie do 14°C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, momentami z porywami do 60 km/h, będzie wiał z północnego zachodu. W Poznaniu, Kaliszu i Gorzowie Wielkopolskim możemy liczyć na około 12 stopni, w Zielonej Górze na 13, a w Toruniu i Bydgoszczy na 10.

W centralnej i wschodniej Polsce niebo będzie mocno zachmurzone. Okresami spodziewane są opady deszczu, a na wschodzie rano także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C na wschodzie do 10°C na zachodzie.

Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Śląsk

Na południowym zachodzie dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie. Spodziewać się można opadów deszczu, a w górach powyżej 1000-1400 m n.p.m. może spaść trochę śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 do 13°C, lokalnie do 14°C, w rejonach podgórskich od 6 do 9°C, a wysoko w górach od –1 do 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, z porywami do 60 km/h, powieje z północnego zachodu. We Wrocławiu prognozujemy 12°C, w Jeleniej Górze 9°C, w Legnicy 13°C, w Opolu 11°C, a w Katowicach i Częstochowie 10.

Na południu i południowym wschodzie niebo będzie całkowicie zachmurzone. Spodziewane są opady deszczu, a w rejonach podgórskich i na wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na południu może spaść do 15 mm deszczu, a wysoko w górach spadnie śnieg, z przyrostem pokrywy o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 4°C na wschodzie do 10°C na zachodzie, w rejonach podgórskich od 3 do 6°C, a wysoko w górach od –2 do 1°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, powieje z północnego zachodu. W Krakowie i Kielcach około 9 stopni, w Rzeszowie 6, a w Zakopanem 5.

Sobota. Słońce śmielej zagląda

Jak informuje IMGW, w sobotę nad Polską zapanuje lekko podwyższone ciśnienie. W nocy na południu i zachodzie może jeszcze utrzymywać się strefa frontowa. Z zachodu zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze znad Atlantyku. Ciśnienie w nocy wzrośnie, a w ciągu dnia zacznie spadać.

Sobota na zachodzie i Pomorzu przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie może jeszcze pokropić deszcz. Temperatura maksymalna od 8°C na północy do 16°C na południowym zachodzie regionu. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich.

Warmia, Mazury i Podlasie

W tych regionach sobota zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna od 11 do 14°C. Wiatr słaby, zmienny, który z czasem zmieni się na południowo-zachodni. W Olsztynie termometry pokażą około 13 kresek, a w Suwałkach i Białymstoku po 12.

W sobotę przeważać będzie duże zachmurzenie, ale na zachodzie po południu powinno się zrobić bardziej słonecznie. Temperatura maksymalna od 14 do 16°C. Wiatr słaby, powieje z zachodu i południowego zachodu. W Poznaniu i Kaliszu możemy spodziewać się około 16 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim również 16, w Zielonej Górze 17, a w Toruniu i Bydgoszczy 14.

Niedziela z prawdziwą wiosenną aura

W niedzielę Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niżowej znad Islandii. Z południowego zachodu napłynie do nas ciepłe powietrze znad Atlantyku. Ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać.

Niedziela na zachodzie i Pomorzu przyniesie małe zachmurzenie, które w ciągu dnia okresami może się zwiększyć. Po południu na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 21°C, a nad morzem około 15°C. Wiatr słaby, w ciągu dnia umiarkowany i nad morzem porywisty, będzie zmieniał kierunek na południowy. W Gdańsku możemy liczyć na około 17 stopni, w Koszalinie na 18, a w Szczecinie aż na 21.

Warmia, Mazury i Podlasie

W tych regionach niedziela zapowiada się z małym zachmurzeniem, które w ciągu dnia okresami może się zwiększyć. Temperatura maksymalna od 15 do 18°C. Wiatr słaby, w ciągu dnia umiarkowany, będzie zmieniał kierunek na południowy. W Olsztynie termometry pokażą około 17 kresek, a w Suwałkach 15 i w Białymstoku 17.

W centralnej Polsce i na Lubelszczyźnie niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, ale na północy i wschodzie okresami może się ono zwiększyć. Temperatura maksymalna od 17 do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. W Warszawie prognozujemy około 19 stopni, w Łodzi aż 21, a w Lublinie 18.

Na południowym zachodzie niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które pod koniec dnia może się zwiększyć. Temperatura maksymalna od 18 do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa i południowego wschodu. We Wrocławiu i Legnicy możemy liczyć na około 21 stopni, w Jeleniej Górze na 18, a w Opolu, Katowicach i Częstochowie na 21.