Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie dotyczy aż 13 województw.

Gdzie obowiązuje ostrzeżenie?

Silny wiatr może wystąpić w województwach:

Podlaskie

Warmińsko-mazurskie

Lubelskie

Mazowieckie

Podkarpackie

Małopolskie

Świętokrzyskie

Łódzkie

Częściowo także: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Śląskie

Dodatkowo: powiat sławieński w województwie zachodniopomorskim

Jak silny będzie wiatr?

Średnia prędkość wiatru: do 35 km/h. Nad morzem: do 45 km/h. Porywy wiatru: nawet do 80 km/h. To oznacza, że wiatr może łamać gałęzie, przewracać lekkie przedmioty i utrudniać poruszanie się pieszym oraz kierowcom.

Do kiedy obowiązuje alert?

Ostrzeżenie obowiązuje do sobotniego wieczoru. IMGW może je przedłużyć lub zaktualizować, jeśli warunki się zmienią.

Co robić podczas silnego wiatru?

Zabezpiecz ruchome przedmioty na balkonie i podwórku. Nie parkuj samochodu pod drzewami. Unikaj spacerów w pobliżu lasów i linii energetycznych. Śledź komunikaty pogodowe i alerty RCB.