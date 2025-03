Alerty IMGW - 24 marca. Ostrzeżenie przed przymrozkami

Alerty przed przymrozkami w poniedziałek (24 marca) IMGW wydał dla województw:

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego,

pomorskiego,

zachodniopomorskiego.

"Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C. Temperatura minimalna od -2 st. C do 0 st. C, a przy gruncie około -3 st. C" – poinformował IMGW. Alerty będą obowiązywały w nocy z poniedziałku na wtorek.

Alerty IMGW - 24 marca. Ostrzeżenie przed burzami i gradem

Mieszkańców południowej części kraju synoptycy ostrzegają przed burzami. Alertami objęte są województwa małopolskie, podkarpackie i śląskie.

"Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h" – poinformował.

Dodał, że zjawisku może towarzyszyć drobny grad. Burze możliwe są także w rejonie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego, ale szanse ich wystąpienia są znikome. Będą jednak "wydajniejsze opady do 10 mm i drobne opady gradu". Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek (24 marca) od godz. 14.00 do godz. 20.00.