Deszcz, burze i alerty powodziowe

Pierwszy tydzień kalendarzowej wiosny przynosi dynamiczne zmiany pogodowe. Ciepłe, słoneczne chwile będą przeplatane opadami deszczu, burzami oraz miejscowymi spadkami temperatury poniżej 0°C. W górach natomiast nie zabraknie opadów śniegu.

Prognoza na najbliższe dni

Jak podaje IMGW poniedziałek najładniejsza pogoda utrzyma się na Wybrzeżu i północnym zachodzie kraju, gdzie nie przewiduje się opadów. W innych rejonach, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, dominować będą chmury z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm i porywy wiatru do 55 km/h. Wysoko w Tatrach przewiduje się opady śniegu z przyrostem pokrywy o około 7 cm. Temperatury będą zróżnicowane – od 5-8°C na północy, około 11°C w centrum, do 15°C na południowym wschodzie.

We wtorek po mroźnej nocy, gdzie temperatura lokalnie spadnie do -2°C, w ciągu dnia spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami. Na południu i południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach kontynuacja opadów śniegu. Temperatury maksymalne wyniosą od 8°C na północy do 16°C na południowym zachodzie.

W środę opady deszczu dotrą do centrum i południowego wschodu, choć miejscami mogą wystąpić rozpogodzenia. Temperatury w granicach 9-16°C, najchłodniej nad morzem, najcieplej w centrum i na południowym wschodzie.

W czwartek nadal przewiduje się opady deszczu na południu i wschodzie, ale reszta kraju cieszyć się będzie pogodnym niebem. Temperatura wyniesie od 6°C nad morzem i w kotlinach górskich do 13°C w pozostałych rejonach.

W piątek i sobotę pogodnie, choć miejscami na północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Noce przyniosą przymrozki w centrum i na wschodzie kraju. Temperatury maksymalne w granicach 8-16°C.

Niedziela może przynieść kolejną zmianę pogody – większe zachmurzenie, opady deszczu, a w rejonach podgórskich także śniegu. Możliwy silny wiatr, zwłaszcza na zachodzie kraju. Temperatury od 8°C na zachodzie do 15-16°C na wschodzie.

Burze i alerty hydrologiczne

IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia dotyczące burz. Burze pojawią się głównie na południu i południowym wschodzie kraju, a lokalnie także w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 25 mm, drobny grad oraz porywy wiatru do 60 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 14:00 do 20:00.

Dodatkowo IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w rzekach. W rejonach intensywnych opadów burzowych poziom wody może szybko się podnosić, zwłaszcza na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych.