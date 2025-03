W poniedziałek do końca dnia w całym kraju będą pojawiać się chmury, a wraz z nimi słaby śnieg. Prognozowane są także rozpogodzenia aż do bezchmurnego nieba. Najwięcej chmur - w górach, gdzie cały czas będą utrzymywały się opady śniegu, ale będą one słabnące.

"Dzisiaj rześko, bo napłynęło do nas powietrze arktyczne, stąd temperatura wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie do 6 st. C na zachodzie, a na terenach podgórskich temperatura około minus 2 st. C" - poinformowała synoptyk. Dodała, że "kierunek wiatru będzie zdecydowanie nieprzyjemny i obniży poczucie ciepła". Wiatr będzie porywisty w całym kraju, a największe jego porywy prognozuje się w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna, ale na przeważającym obszarze kraju pojawi się dużo chmur. Na północnym wschodzie i w Karpatach możliwe przelotne opady śniegu.

Reklama

Temperatura w rejonach podgórskich, zwłaszcza na Podhalu może wynieść nawet minus 15 st. C, a w Sudetach do minus 11 st. C. Na nizinach wyniesie około minus 9 st. C na północnym wschodzie kraju i lokalnie na południu Mazowsza, około 5-6 st. C w centrum kraju do do 0, 1 st. C na Wybrzeżu. Wiatr z kierunków północnych i zachodnich, na Wybrzeżu jeszcze porywy do 65 km/h.

Reklama

Ostrzeżenie przed silnym mrozem

Instytut wydał ostrzeżenie I stopnia przed silnym mrozem na Podhalu. "Na obszarze całego kraju zostały wydane również ostrzeżenia o przymrozkach, które będą aktualne aż do czwartku, 19 marca" - powiedziała synoptyk. Dodała, że "prawdopodobnie ostrzeżenia będą nadal przedłużane, szczególnie we wschodnich rejonach kraju".

Na północnym wschodzie rejonu podgórskich Karpat w nocy może być ślisko, przez słabe, marznące opady. We wtorek na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże. Na północnym wschodzie prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju będzie słonecznie i bezchmurnie.

Prognoza pogody na środę

Temperatura wyniesie od 3 st. C na południu Polski i północnym wschodzie do 7 st. C na zachodzie, w centrum około 6 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, ale w całym kraju porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej porywy do około 55 km/h.

W nocy z wtorku na środę na północnym wschodzie i wschodzie kraju pochmurnie, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwy słaby deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze kraju noc pogodna. W rejonach podgórskich Karpat temperatura wyniesie około minus 10 st. C, a w kotlinach Sudeckich spadki do około minus 8 st. C. Na obszarach nizinnych temperatura wyniesie od minus 5 st. C do zera na Wybrzeżu, w centrum minus 3, minus 4 st. C.

Nagłe ocieplenie

Wiatr zachodni i południowo-zachodni, porywisty na północy kraju, w porywach do około 45 km/h. Wtorek będzie cieplejszy niż poniedziałek, temperatura będzie rosnąć. W środę już zobaczymy 11 st. C na zachodzie kraju. Najcieplej będzie w piątek, nawet około 16-17 st. C na zachodzie kraju- poinformowała synoptyk.Jeszcze cieplej będzie od poniedziałku, 24 marca. Od niedzieli właściwie bardziej pochmurna pogoda z opadami deszczu, ale ciepła - zaznaczyła.