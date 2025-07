We wtorek 1 lipca wyż nasunie się nad Polskę i będzie niemal bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C, 23 st. C na północy i południowym wschodzie, około 26 st. C w centrum do 30 st. C na południowym zachodzie.

Po raz kolejny najchłodniej ma być na wybrzeżu - około 19 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie będzie wiał z północnego zachodu i północy, na pozostałym obszarze będzie zmienny przechodzący w kierunki południowe.

Prognoza pogody z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę również będzie pogodnie, w wielu miejscach bezchmurnie, z bardzo słabym wiatrem zmiennym. Momentami wystąpi cisza wiatrowa. Temperatura wyniesie od 10 st. C na wchodzie, około 13-14 st. C w centrum, 18 st. C na zachodzie, do 7-8 st. C w rejonach podgórskich.

Reklama

Zdaniem synoptyk w najbliższych dniach nie są wykluczone temperatury od 34 do 35 st. C. Natomiast od piątku nastąpi spadek temperatury, a przez Polskę przejdzie front. Mimo tego nadal będzie ciepło. Z pierwszych prognoz średnioterminowych wynika, że w niedzielę i poniedziałek, lokalnie znowu pojawią się temperatury do 30 st. C. lub nawet wyższe, w niektórych rejonach. Na wielu obszarach za to będzie już zdecydowanie chłodniej.