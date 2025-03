W piątek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Najintensywniejsze opady wystąpią na południu i południowym wschodzie – miejscami może spaść nawet 25 mm deszczu. W Tatrach prognozowany przyrost śniegu do 25 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C na północy do 11°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w Karpatach może osiągać 60 km/h, powodując zamiecie śnieżne. Noc z piątku na sobotę przyniesie lokalne opady śniegu i marznącego deszczu, szczególnie na Śląsku i w Małopolsce. Temperatura spadnie do -5°C na północy i -1°C w centrum, a na południu utrzyma się w okolicach 2°C.

Weekend – więcej słońca, ale mroźne noce

Sobota będzie słoneczna, choć na południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Maksymalna temperatura wyniesie od 3°C w rejonach podgórskich do 8°C na nizinach. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się bardzo zimna – temperatura może spaść do -7°C w rejonach podgórskich.

Niedziela przyniesie więcej pogodnego nieba na południu, natomiast na północy możliwe będą przelotne opady deszczu i śniegu. W dzień temperatura wzrośnie do 9°C na południowym zachodzie, ale w rejonach górskich nie przekroczy 2°C.

Poniedziałek – powrót przelotnych opadów

Rano znów pojawi się mróz – temperatura minimalna wyniesie od -6°C do -2°C. W ciągu dnia przez kraj przejdzie strefa przelotnych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatury maksymalne osiągną 2-7°C, a na Podhalu pozostaną ujemne.

Wtorek – najsilniejszy mróz

To będzie najzimniejsza noc w tygodniu – w całym kraju temperatura spadnie od -6°C do -2°C, a na Podhalu nawet do -12°C. W dzień nieco cieplej – na zachodzie do 8°C, a na południowym wschodzie tylko 3°C.

Środa i czwartek – poprawa pogody

Środa i czwartek przyniosą dużo słońca i stopniowy wzrost temperatury. Po mroźnych nocach (od -6°C do -1°C) w dzień będzie coraz cieplej – w środę do 12°C, a w czwartek nawet do 15°C.

Silne opady deszczu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie mogą spowodować wzrosty stanów wody w dorzeczu Odry. W górach, szczególnie w Sudetach i Tatrach, prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej. W czwartek (13 marca) w niektórych miejscach może spaść nawet 40 mm deszczu w ciągu doby. W weekend spływ wód opadowych wpłynie na podwyższone poziomy rzek, ale od poniedziałku sytuacja zacznie się stabilizować, a poziom wody zacznie opadać.