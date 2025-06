W poniedziałek 22 czerwca IMGW prognozuje małe zachmurzenie na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego.

Grad wielkości 5 cm i burze

Na zachodzie i w centrum pojawią się burze, miejscami z gradem wielkości aż do 5 cm, a na wschodzie pod wieczór zapowiadane są przelotne opady deszczu. Suma opadów w czasie burz wyniesie do 30 mm, a na południu miejscami do 40 mm.

Temperatura maksymalna to: od 24 st. C miejscami na północy, 28 st. C na wschodzie, 31 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 33 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem, około 20 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo południowy, w ciągu dnia skręcający od zachodu na zachodni i północno-zachodni.

W wysokich partiach Sudetów porywy wiatru do 100 km/h, a w Karpatach do 80 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h, a w centrum i na południu lokalniedo 120 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut wydał ostrzeżenia przed upałami I i II stopnia. Alerty I stopnia obejmują:

woj. podkarpackie,

świętokrzyskie,

części woj. lubelskiego,

część mazowieckiego,

część łódzkiego,

część kujawsko-pomorskiego,

część wielkopolskiego,

część zachodniopomorskiego,

część lubuskiego

część małopolskiego.

Ostrzeżenia II stopnia wydano dla następujących obszarów: