Choć do Wielkanocy pozostał jeszcze miesiąc, to już teraz wiele osób zastanawia się, jaka będzie pogoda podczas świąt. Aura w tym okresie potrafi być wyjątkowo kapryśna. Najnowszą prognozę przedstawił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że Wielkanoc zapowiada się ciepło, ale i mokro.

Pogoda na Wielkanoc 2025. Przedsmak lata? Najnowsze prognozy

Z długoterminowych prognoz IMGW wynika, że temperatury pod koniec marca i na początku kwietnia będą wyższe względem normy z lat 1991-2020. W drugiej połowie miesiąca mogą jednak spaść do typowych dla tej pory roku wartości.

W tygodniu od 14 do 20 kwietnia prognozowana średnia maksymalna temperatura powietrza będzie wahać się od 10°C na północy oraz krańcach południowych do 15°C na południowym wschodzie. Średnie temperatury minimalne w tym okresie mają wynosić od 2°C na krańcach południowych do 6°C na południu.

To dość przyjemne temperatury, ale trzeba pamiętać, że są to wartości uśrednione. Mogą się zdarzyć zarówno chłodniejsze dni, jak i momenty, gdy zrobi się cieplej.

Pogoda na Wielkanoc 2025. Będzie deszczowo? Synoptycy już wiedzą

Z prognoz IMGW wynika, że w Wielkanoc nie zabraknie też deszczowych akcentów. Suma opadów w drugiej połowie kwietnia w niemal całym kraju ma być powyżej normy wieloletniej.

W tygodniu od 14 do 20 kwietnia prognozowane odchylenia sumy opadów od normy wieloletniej mają wynosić od 87 proc. na wschodzie do 150 proc. na północy.

Największe opady atmosferyczne, sięgające od 10 do 20 mm, przewidywane są na północnym wschodzie, w centrum oraz na południu Polski. Należy jednak pamiętać, że tak odległe prognozy obarczone są większym ryzykiem błędu.