Przed nami częste opady oraz zachmurzenie. Nadchodzą "dni z pogodą jesienną, pochmurną i opadami różnego rodzaju. W ciągu dnia temperatura dodatnia, a w nocy lokalny przymrozek. Najbardziej zagrożonym pogodowo regionem będzie południe, gdzie będzie wietrznie, intensywnie popada śnieg, a także będzie bardzo ślisko.

Reklama

Nawet 15 cm śniegu

"Piątek przyniesie przejściowo zimową aurę, w południowo-zachodniej połowie kraju spodziewamy się mieszanych opadów deszczu ze śniegiem, krajobrazy mogą się nieco zabielić. W górach spadnie nawet do 15 cm śniegu. W piątek wystąpią również silniejsze porywy wiatru. Reszta kraju w weekend ze słabymi opadami, głównie deszczu. W sobotę i niedzielę zrobi się nieco cieplej i opady będą zanikać" - przekazali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura spadnie do nawet -20 stopni

W środę, 11 grudnia, do Polski ma dotrzeć fala arktycznego powietrza. Nocami temperatury mogą spaść do -10 stopni, a w górach nawet do -20 stopni. Jak czytamy w "Super Expressie", w okolicach 15 grudnia ujemne temperatury mogą występować już także za dnia.

Prognoza pogody na najbliższe dni

W sobotę ma być zachmurzenie duże, na zachodzie kraju miejscami całkowite. Na północnym wschodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem bądź opady śniegu, przechodzące od zachodu w opady deszczu. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od -3 st. C do 3 st. C .

W niedzielę zachmurzenie duże, większe rozpogodzenia w centrum kraju. Na północnym zachodzie i zachodzie spodziewane są opady deszczu, na północnym wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem, na południu deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1 st. C do 4 st. C.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną