Z prognozy IMGW na najbliższe dni wynika, że nadchodzi ocieplenie. Już w poniedziałek w zachodniej części Polski temperatura maksymalna wyniesie aż 10 st. C. Natomiast na północnym wschodzie będzie zaledwie 2-3 st. C. We wtorek w północno-zachodniej i południowo-wschodniej Polsce termometry pokażą do 9 st. C. Potem temperatura będzie spadać, ale nie na długo.

Ciepła pogoda w zimie

W środę 8 stycznia temperatura wyniesie od 1-2 st. C w północno-wschodniej i południowo-wschodniej części kraju do 4-5 st. C na zachodzie. Czwartek 9 stycznia będzie cieplejszy: nawet do 8-9 st. C. Piątek 10 stycznia zapowiada się również niezbyt typowo jak na zimę: na południowym wschodzie będzie 7-8 st. C.

Od soboty stopniowe ochłodzenie

Za to od soboty 11 stycznia czeka nas stopniowe ochłodzenie: termometry pokażą zaledwie 0-1 st. C w całej Polsce, a w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na południowym wschodzie do 2-3 st. C na północnym zachodzie Polski.