W najbliższy długi weekend początkowo będzie zimowo. W wielu miejscach Polski w sobotę i niedzielę pojawią się opady śniegu. Temperatura powietrza w dzień będzie oscylować w okolicach 0 st. C, zaś w nocy spadnie poniżej 0 st. C. W górach może być nawet do około –15 st. C.

Ślisko na drogach i chodnikach

Silny wiatr będzie zagrożeniem

Kiedy będzie cieplej? Od niedzielnego wieczoru z południowego zachodu nasuwać się będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, za którym napłynie zdecydowanie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego. Opady śniegu przejdą w deszcz, a podczas przechodzenia frontu możliwe również będą opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Poniedziałek ma być już zdecydowanie cieplejszy; na zachodzie Polski temperatura maksymalna nawet do około 10 st. C. Reklama Nadchodzący długi weekend będzie trudny dla kierowców – poinformował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. W kraju pojawią się opady śniegu, oblodzenia, zawieje śnieżne i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia dla całego kraju. Ślisko na drogach i chodnikach W najbliższych dniach temperatura w nocy spadnie przy gruncie poniżej zera, w wielu miejscach do nawet minus 5 st. C. W dzień opady, które wystąpiły w nocy, zamarzną, powodując śliskość na drogach i na chodnikach– powiedział rzecznik. W nocy z 3 na 4 stycznia w południowo-wschodniej Polsce temperatura nie przekroczy 0 st. C. Na północy, w centrum i na zachodzie możliwe oblodzenia. W całym kraju może spaść śnieg, najwięcej na północy kraju. Duże opady prognozowane są też na terenach podgórskich. IMGW wydał na 4 i 5 stycznia ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniami dla większości kraju. Reklama Silny wiatr będzie zagrożeniem Utrudnieniem będzie również silny wiatr powodujący zawieje śnieżne, które mogą ograniczać widoczność na drogach. Od 3 do 5 stycznia obowiązywać będą ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla północnej część kraju. Ostrzeżenia II stopnia od 4 do 5 stycznia obowiązywać będą w północno-zachodniej części kraju, na Wybrzeżu w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, słupskim, lęborskim, wejherowskim i w puckim. Silny wiatr będzie istotnym zagrożeniem dla kierowców. Może połamać gałęzie albo nawet wyrwać drzewo z korzeniami – zaznaczył rzecznik. Kiedy będzie cieplej? Z powodu wiatru prognozuje się zawieje śnieżne. Lokalnie pojawią się również burze śnieżne z wyładowaniami atmosferycznymi. Prognozuje się je w północnej części kraju, w woj. zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, ale również w woj. podlaskim, wielkopolskim i w mazowieckim. 5 i 6 stycznia przez Polskę będzie przemieszczał się cieplejszy front atmosferyczny. Przyniesie opady marznącego deszczu. Ostrzeżenia przed marznącym deszczem IMGW wydał dla większości kraju. Kierowcy powinni również zwrócić uwagę na zaśnieżone drogi. Na lokalnych może być ślisko Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Niebezpieczna pogoda. Wydano liczne alerty

