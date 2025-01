IMGW wydał ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenie I i II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alertem II stopnia został objęty obszar powiatów szczecineckiego (woj. zachodniopomorskie), człuchowskiego, bytowskiego, kartuskiego i kościerskiego (woj. pomorskie). Pojawią się tam okresami umiarkowane lub silne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 21 w sobotę.

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu I stopnia Instytut wydał dla terenów północnej Polski, tj. woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, północnej części woj. kujawsko-pomorskiego i zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Na tym obszarze prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm. Ostrzeżenie obowiązuje do sobotniego wieczora.

Gdzie obowiązują alerty?

Alert I i II stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dotyczy północy Polski. Ostrzeżenie II stopnia wydano dla powiatów sławieńskiego (woj. zachodniopomorskie), słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego (woj. pomorskie). IMGW prognozuje tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości 40-60 km/h, w porywach do 90 km/h, a okresami do 100 km/h. Alert obowiązuje do godz. 22 w sobotę.

Ostrzeżenie I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydano dla północy kraju, tj. woj. pomorskiego, części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. Alert obowiązuje do soboty do godz. 19.

Silny wiatr

Obowiązują też ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem. IMGW ostrzeżenie II stopnia wydało dla powiatów sławieńskiego (woj. zachodniopomorskie), słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego (woj. pomorskie). Wystąpi tam silny wiatr o średniej prędkości 40 km/h-60 km/h, w porywach do 90 km/h, a nad morzem do 100 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru nad ranem oraz w ciągu dnia. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 22 w sobotę.

Ostrzeżeniem I stopnia przed silnym wiatrem objęto obszar woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz powiatu złotowskiego w woj. wielkopolskim. Pojawi się tam silny wiatr o średniej prędkości 30-40 km/h, w porywach do 70 km/h. Alert obowiązuje do sobotniego wieczora.

Ostrzeżeniem I stopnia przed oblodzeniem został objęty obszar całej Polski. Mokra nawierzchnia dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu będzie zamarzać, powodujące oblodzenie. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 9.

Temperatura minimalna w kraju wyniesie ok. minus 2 st. C, temperatura minimalna przy gruncie ok. minus 3 st. C. Ujemna temperatura utrzymywać się będzie miejscami przez cały dzień.