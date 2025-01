Sobota będzie charakteryzować się zmiennym zachmurzeniem. W wielu miejscach, szczególnie we wschodniej części kraju, można spodziewać się opadów śniegu. W Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatury maksymalne wyniosą od -3°C na południu i północnym wschodzie, przez -1°C w centrum, do 1°C na zachodzie i nad morzem. W kotlinach karpackich temperatura spadnie nawet do -5°C.

Śnieżyce i mróz sparaliżują Polskę. IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami

Wiatr na zachodzie będzie słaby, natomiast w pozostałych regionach umiarkowany, a nad morzem okresowo dość silny. Na wschodzie kraju oraz nad morzem możliwe są porywy do 60 km/h, natomiast w Sudetach i Karpatach występują lokalne zamiecie i zawieje śnieżne. "Wysoko w Karpatach wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h" – podaje IMGW.

Noc z soboty na niedzielę: Wyraźny spadek temperatury

Noc z soboty na niedzielę przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, choć na północy kraju okresowo wystąpi duże zachmurzenie z możliwymi słabymi opadami śniegu. Minimalna temperatura wyniesie od -10°C na południowym wschodzie, przez -7°C na wschodzie, do -2°C na zachodzie oraz 1°C nad samym morzem. W kotlinach karpackich można się spodziewać mrozów sięgających od -15°C do -12°C.

Wiatr osłabnie, choć nad morzem pozostanie umiarkowany, okresowo dość silny, a na północnym wschodzie miejscami porywisty. Kierunek wiatru zmieni się na południowo-zachodni i południowy.

Niedziela: Opady śniegu i lokalna gołoledź

W niedzielę w północnych regionach Polski przewidywane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz miejscowe słabe opady śniegu, szczególnie na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, a na zachodzie i południu prognozowane są opady śniegu. W Sudetach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. IMGW ostrzega, że pod wieczór na krańcach południowo-zachodnich opady deszczu ze śniegiem mogą przejściowo powodować gołoledź.

Temperatury maksymalne wyniosą od -4°C w kotlinach karpackich, przez -3°C na wschodzie, -1°C w centrum, do 0°C na zachodzie i 1°C nad morzem. Wiatr słaby, okresowo umiarkowany, w Sudetach porywisty (do 80 km/h), a w Karpatach nawet do 90 km/h. Na obszarach górskich możliwe są lokalne zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie sobota będzie umiarkowanie pochmurna, a rano i wieczorem można się spodziewać większego zachmurzenia. Do południa możliwe są słabe opady śniegu. Maksymalna temperatura wyniesie -1°C. Wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, będzie stopniowo słabł.

Noc z soboty na niedzielę przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a temperatura minimalna spadnie do -4°C. W niedzielę w stolicy można oczekiwać dużego zachmurzenia z przejaśnieniami oraz lokalnych słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie -1°C, a wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z kierunku południowo-wschodniego.

Źródło: IMGW, PAP