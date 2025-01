Wtorek – umiarkowane ocieplenie i przelotne opady

Początek tygodnia zapowiada się z przewagą chmur, choć miejscami pojawią się większe przejaśnienia, szczególnie we wtorek. Jak informuje IMGW, tego dnia na zachodzie kraju możliwe są również rozpogodzenia. Na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi około 8 cm.

Reklama

Temperatura maksymalna we wtorek będzie zróżnicowana – od 3–4°C na północnym wschodzie, przez 6–8°C w centrum i na zachodzie, aż po 12°C na południowym wschodzie. Wiatr okresami porywisty, szczególnie nad morzem i w obszarach podgórskich, osiągać będzie w porywach do 60 km/h, a w Sudetach i Karpatach nawet do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Środa i czwartek – chłodniej, miejscami opady śniegu i deszczu

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. IMGW przewiduje miejscowe, słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, głównie na północy i południu kraju. Temperatura maksymalna spadnie – wyniesie od 0–1°C na północy i w kotlinach górskich, do 3°C w centrum oraz 5°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h.

Czwartek będzie pochmurny, z większymi przejaśnieniami możliwymi jedynie na północy. W południowej połowie kraju miejscami wystąpią opady deszczu, a na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą od 9 do 11°C, podczas gdy na północy temperatura wyniesie zaledwie 1°C. Na obszarach podgórskich utrzymają się porywy południowego wiatru dochodzące do 60 km/h.

Od piątku – powrót zimy, więcej śniegu i mróz

Reklama

Weekend zapowiada się zdecydowanie zimniej. W piątek dużo chmur, opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Intensywniejsze opady spodziewane są na południowym wschodzie oraz miejscami na północy. Temperatury będą spadać – w najcieplejszym momencie dnia od 0°C na północy, przez 2°C w centrum, do 5°C na południowym wschodzie. Nad morzem zacznie wiać silniejszy wiatr z północy, osiągający w porywach nawet 70 km/h.

Sobota i niedziela przyniosą dalsze ochłodzenie oraz opady śniegu. Na północy możliwy będzie deszcz ze śniegiem, ale na przeważającym obszarze kraju dominować będą opady śniegu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. W kotlinach górskich nocą temperatura spadnie do –7°C, a w dzień maksymalnie wyniesie od –3°C do –1°C. Nad morzem cieplej – od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem porywisty, osiągający do 85 km/h.