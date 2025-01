Prognoza pogody na piątek i sobotę 10-11 stycznia

Jak poinformował IMGW, nad Europą dominować będą niże, jedynie częściowo zachód kontynentu znajdzie się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Polska będzie pod wpływem niżu oraz związanych z nim frontów atmosferycznych. Ośrodek niżu znad Niemiec przemieści się przez Pomorze w kierunku Litwy. Nad nasz kraj będzie napływała polarna morska masa powietrza, początkowo nad wschodnią część cieplejsza, potem od zachodu za frontem chłodniejsza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Pogoda w piątek 10 stycznia

W piątek zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu, przejściowo nad morzem i wschodzie kraju deszczu ze śniegiem. Przyrost grubości pokrywy śnieżnej na zachodzie i południu o 5 cm, na północy miejscami ok. 8-10 cm, a w Bieszczadach o 12 cm. Przejściowo na północy kraju w czasie opadów śniegu widzialność może być ograniczona do około 100 m. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 1 st. C na zachodzie do 5 st. C na wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów około -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny, do 45 km/h, zachodni i północno-zachodni, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Porywy wiatru na ogół do 65 km/h, a na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 80-85 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z opadami śniegu. Na północy i południu opady przejściowo o umiarkowanym natężeniu; prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm, na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu o 10 cm. W czasie opadów śniegu widzialność może być ograniczona do około 100 m. Temperatura minimalna od -3 st. C do 0 st. C, a na obszarach podgórskich spadek temperatury lokalnie do -7 st. C. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, a na wybrzeżu silny, do 45 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Porywy wiatru na północnym wschodzie do 65 km/h, na wybrzeżu do 85 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

Pogoda w sobotę 11 stycznia

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu, w centrum i na wschodzie do 5 cm. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od -2 st. C w centrum i na południu kraju do 2 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat około -4 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, do 45 km/h, porywisty, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Porywy na obszarze całego kraju do 60 km/h, lokalnie do 65 km/h, nad morzem do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.