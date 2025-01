Począwszy od nocy z czwartku na piątek, opady śniegu nasilą się, szczególnie w północnych regionach kraju. Najintensywniejsze opady spodziewane są na Pomorzu, gdzie śnieg zacznie sypać już od wczesnych godzin porannych. Pozostała część kraju, oprócz deszczu, doświadczy także deszczu ze śniegiem.

Z kolei w piątek śnieg ma pojawić się już w całym kraju, ale najwięcej opadów przewidywanych jest na północy, gdzie lokalnie mogą wystąpić także burze.

20-30 cm śniegu i burze śnieżne. Synoptycy alarmują: To dopiero początek

W sobotę intensywne opady śniegu obejmą cały kraj. Szczególnie na Pomorzu może spaść aż 20-30 cm białego puchu, natomiast na Warmii, Suwalszczyźnie i Podlasiudo 15 cm.W innych częściach kraju prognozowane są opady wynoszące 5-8 cm, choć lokalnie mogą wystąpić mniejsze opady.

Silny wiatr, osiągający prędkość 60-80 km/h, spowoduje zawieje i zamiecie, które mogą znacząco utrudnić poruszanie się po drogach.

W piątek i sobotę, temperatury nie przekroczą 0-3 stopni Celsjusza. Jednak w sobotę, przy jeszcze silniejszym zachmurzeniu, maksymalna temperatura wyniesie -2°C do 0°C. Natomiast na początku przyszłego tygodnia, gdy pojawią się rozpogodzenia, słupki rtęci mogą spaść do -10°C, a w rejonach podgórskich do -12°C.

