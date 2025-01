Piątek: dynamiczne zmiany w atmosferze

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów śniegu, miejscami śniegu z deszczem. W regionach nadmorskich przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, a lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wahać się będzie od –1°C na południu do 5°C na południowym wschodzie. Wiatr o porywach do 75 km/h może prowadzić do zawiei śnieżnych, znacznie ograniczając widoczność na drogach.

Sobota: ochłodzenie i śnieżne krajobrazy

Jak podaje IMGW, w sobotę Polska pozostanie pod wpływem chłodnego powietrza polarnego. Temperatury spadną – maksymalnie od –2°C do 3°C, a w górach od –11°C do –7°C. W wielu miejscach kraju spodziewane są przelotne opady śniegu, z prognozowanym przyrostem pokrywy śnieżnej do 5 cm. Silny i porywisty wiatr, osiągający w górach prędkość do 120 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Niedziela: chwilowe uspokojenie

W niedzielę sytuacja baryczna zmieni się – Polska znajdzie się w zasięgu klina wyżowego znad Francji, co przyniesie lekką poprawę pogody. Opady śniegu będą mniej intensywne, ale nadal lokalnie wystąpią. Temperatury wyniosą od –2°C do 3°C, a wiatr, choć słabszy, wciąż może powodować zawieje w niektórych regionach.

Uwaga na śliskie drogi!

IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami drogowymi w całym kraju. Mokre nawierzchnie mogą zamarzać, szczególnie wieczorem i nocą, co znacznie zwiększy ryzyko wypadków. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonach górskich, gdzie śnieg i wiatr będą najbardziej intensywne.