W niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad Ukrainy. Jak oceniła synoptyk, w całym kraju pojawi się całkowite zachmurzenie, któremu będą towarzyszyć opady śniegu. Dodała, że największy przyrost pokrywy śnieżnej jest prognozowany w rejonach podgórskich: tam do 40 cm, a w południowej Polsce - średnio do 20 cm. Ciśnienie będzie delikatnie wzrastać.

Reklama

Termometry wskażą minus 3 st. C na Podhalu, minus 2 st. C na północnym wschodzie, wschodzie i południu, 0 st. C w centrum i na zachodzie oraz 3 st. C nad morzem. Wiatr będzie porywisty jedynie na Wybrzeżu - osiągnie tam prędkość do 85 km/h.

Śnieżna ofensywa na horyzoncie

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna w przeważającej części kraju - ekspertka poinformowała, że przejaśnień możemy się spodziewać jedynie na północnym zachodzie; tam z kolei powstawać będą mgły i zamglenia, które przy temperaturze poniżej 0 st. C osadzą szadź. Na pozostałym obszarze kraju utrzymają się opady śniegu, które będą szczególnie intensywne w rejonach podgórskich.

Temperatura będzie się wahać od minus 9 st. C na zachodzie do minus 3 st. C w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem porywisty - osiągnie maksymalną prędkość 70 km/h.

W poniedziałek w całym kraju utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, a na południu duże z opadami śniegu. Synoptyk wskazała, że na przeważającym obszarze Polski temperatura wyniesie ok. minus 2 st. C, a nad morzem będzie cieplej - tam do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a nad morzem wciąż porywisty.

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal będzie pochmurnie, z lokalnymi opadami śniegu na południowym wschodzie i deszczu ze śniegiem nad morzem. Temperatura wyniesie od minus 12 st. C w rejonach podgórskich, przez minus 8 st. C w południowej Polsce i minus 5 st. C w centrum kraju do 0 st. C nad morzem. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, a na Wybrzeżu porywisty; osiągnie maksymalną prędkość do 85 km/h.

Reklama

Ostrzeżenie IMGW

W niedzielę w południe Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem nawierzchni dla części obszarów północnej, centralnej i południowej Polski. Nadal obowiązują też ostrzeżenia przed opadami śniegu, zamieciami i silnym wiatrem.

Dla jakich województw alert?

Ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem zostało wydane dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego oraz części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. IMGW prognozuje tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co spowoduje ich oblodzenie. Alert obowiązuje do końca dnia, a na północy kraju - do poniedziałku do godz. 10.

Aktualne pozostają ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem.

Alert II stopnia

Alertem II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu objęto południowe krańce Polski. Ostrzeżenie I stopnia wydano dla części woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie tam do 20 cm, a na krańcach południowych do 40 cm. Ostrzeżenia obowiązują do niedzielnego wieczora i poniedziałkowego poranka.

Ostrzeżenie I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dotyczy południowych krańców Polski i obowiązuje do godz. 20 w niedzielę.

Alert I stopnia przed silnym wiatrem IMGW wydało dla Wybrzeża Polski. Wiatr osiągnie tam prędkość w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godz. 17.