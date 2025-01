Piątek – lokalne opady i mgły

W piątek zachmurzenie będzie duże, z przejaśnieniami na zachodzie i rozpogodzeniami na południu. We wschodniej części kraju miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Poranne i wieczorne mgły mogą ograniczyć widoczność do 200 m. Temperatura minimalna spadnie do –3°C, a w rejonach podgórskich nawet do –6°C. Maksymalna temperatura wyniesie od 0°C na południowym wschodzie do 5°C na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie chwilami porywisty.

Sobota i niedziela – słonecznie z możliwością mgieł

W sobotę dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, a na północy i wschodzie okresami większe. Rano i wieczorem mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność. Temperatura wyniesie od –6°C nad ranem do maksymalnie 7°C w rejonach podgórskich. W niedzielę również przewidywana jest dobra pogoda. Miejscami mogą pojawić się mgły marznące. Temperatura minimalna od –4°C na południu do 4°C nad morzem, a maksymalna od 4°C do 8°C.

Początek tygodnia – ciepło, ale z mgłami

W poniedziałek utrzyma się pogodna aura, choć lokalnie mogą pojawić się marznące mgły. Temperatury minimalne spadną do –4°C, a maksymalne osiągną od 2°C do 7°C. We wtorek zachmurzenie wzrośnie, a na Wybrzeżu możliwe będą słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C.

Środa i czwartek – ochłodzenie i opady śniegu

W środę zachmurzenie duże, na południu z przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu i śniegu, zwłaszcza na północy kraju. Od czwartku ochłodzenie, z temperaturami minimalnymi do –4°C oraz opadami śniegu i deszczu ze śniegiem.

Prognoza hydrologiczna