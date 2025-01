Synoptycy przewidują, że w okresie 20–26 stycznia temperatura minimalna wyniesie od -4°C w rejonach podgórskich, -1°C na Warmii i Mazurach do 0°C w centralnej Polsce i 2°C na Pomorzu. Maksymalne wartości temperatury osiągną 6°C na południu, podczas gdy w górach oraz na północnym wschodzie kraju mogą sięgać od -3 do -4°C. Prognozowana suma opadów w tym czasie będzie niewielka – od 3-4 mm w centrum, przez 6 mm na południu, do maksymalnie 8 mm na Warmii i Mazurach.

Reklama

Ciepły przełom stycznia i lutego

W kolejnym okresie, obejmującym czwarty tydzień stycznia i pierwszy tydzień lutego (27 stycznia – 2 lutego), IMGW przewiduje dalsze utrzymywanie się temperatur powyżej normy wieloletniej. W tym czasie temperatura minimalna w południowych województwach wyniesie od -1°C do 3°C, w centrum kraju 2°C, a na Pomorzu nawet 4°C. Najzimniej będzie w rejonach górskich, gdzie termometry pokażą -1°C. Suma opadów w tych tygodniach nie przekroczy 7 mm na południu oraz 5-6 mm w innych regionach.

Reklama

Prognozy na luty

IMGW informuje, że w lutym zarówno średnia miesięczna temperatura, jak i opady będą wyższe niż wynika to z norm z lat 1991–2020. Dla całego kraju oznacza to cieplejszy niż zazwyczaj drugi miesiąc roku.

Harmonogram ferii zimowych

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach, zależnych od województwa: